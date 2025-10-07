C’est la guerre totale entre le PSG et la FFF !

Rien ne va plus entre l’équipe de France et le Paris Saint-Germain. À l’heure où les Bleus doivent affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, la blessure de Bradley Barcola - annoncé forfait et remplacé par Florian Thauvin - a ravivé de vives tensions, apparues lors du mois de septembre dernier après les pépins physiques d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué contre l’Ukraine. Appelé par le sélectionneur, l’ailier parisien s’est présenté à Clairefontaine, avant de rapidement repartir en raison d’«une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame».

Une précision qui n’a pas du tout plu au PSG, qui «a pris connaissance avec étonnement du communiqué», puisque, selon le club, «les informations ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales (…) le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta». Mais d’après L’Équipe, le club avait déjà exprimé son souhait de ne pas voir l’ex-Lyonnais participer au rassemblement après une IRM passée le matin.

Le PSG était furieux après le communiqué de la FFF

Mais le communiqué publié par la FFF n’a pas plu en interne du côté parisien, puisqu’il est vu comme un moyen de mettre la faute sur le club après avoir daté volontairement cette blessure, le PSG souhaitant «que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties». Mais la Fédération se défend et assure avoir fait une communication classique, en précisant avoir «l’habitude de communiquer le motif des forfaits, comme le font les clubs». Mais c’est de là que vient le désaccord, puisque Paris assure que la blessure a été constatée contre Lille, où il avait été sorti à la 60e minute.

Didier Deschamps aurait d’ailleurs pu garder Bradley Barcola en sélection si les enjeux avaient été plus décisifs, mais le sélectionneur a préféré penser au rassemblement de novembre, qui devrait être plus décisif pour la qualification au Mondial 2026. Mais c’est la communication de la FFF plutôt que la décision qui n’a pas plu au PSG et a bien envenimé les relations entre les deux institutions, alors qu’un apaisement avait été pourtant annoncé après les épisodes Dembélé et Doué. Ce qui pourrait avoir des conséquences, puisqu’il n’y a que deux Parisiens convoqués, contre cinq en septembre.