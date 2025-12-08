Liverpool : Arne Slot est sous le choc des déclarations de Mohamed Salah !

La tension est montée d’un cran à Liverpool après les déclarations explosives de Mohamed Salah, livrées quelques minutes après le match nul concédé à Leeds (3-3), samedi. En remettant publiquement en cause les promesses faites par le club cet été et en laissant entendre qu’une partie de l’institution ne souhaitait plus de lui, l’attaquant égyptien a déclenché une onde de choc qui a immédiatement traversé la Mersey. Les propos du joueur, déjà fragilisé par un temps de jeu limité depuis la reprise, ont mis en ébullition les supporters, les observateurs et même le service de communication des Reds, pris de court par la sortie abrupte de la star de 33 ans. Très vite, la polémique a enflé outre-Manche. Certains ont soutenu la frustration légitime d’un cadre historique du club, d’autres ont dénoncé le timing désastreux de cette intervention à l’aube d’échéances majeures. Dans ce climat électrique, les rumeurs de sanctions internes et de rupture définitive entre Salah et le vestiaire n’ont fait qu’alimenter un climat pesant autour d’Anfield.

C’est dans ce contexte déjà brûlant que la direction de Liverpool a tranché en décidant d’écarter Mohamed Salah du déplacement à Milan, une décision perçue comme un véritable tournant dans ce conflit interne. Alors que l’ombre d’un départ plane plus que jamais sur l’ailier, convoité notamment par plusieurs clubs saoudiens, tous les regards se sont désormais tournés vers Arne Slot. Jusqu’ici resté silencieux, l’entraîneur néerlandais se retrouve au cœur de la tempête, contraint de s’exprimer pour la première fois sur une affaire qui menace l’équilibre sportif et émotionnel de son vestiaire. Sa sortie du silence était attendue, presque inévitable : entre nécessité de protéger l’institution, gestion d’un cadre historique et volonté de maintenir l’autorité du staff, Slot avance dorénavant sur une ligne de crête. Son positionnement, ses mots et la manière dont il choisit de répondre à Salah pourraient bien déterminer la suite d’une saison déjà chaotique pour les Reds.

Slot et le staff très affectés

Face à l’ampleur de la polémique et à la pression médiatique croissante, Arne Slot n’a finalement pas pu éviter les questions sur le cas Mohamed Salah. Installé en conférence de presse à la veille du déplacement européen, le technicien néerlandais est apparu visiblement tendu, conscient que chacune de ses paroles serait scrutée et commentée : « seul Mo peut répondre à cette question. Je peux faire une supposition, mais ce n’est pas le moment. Il m’est difficile de me prononcer. Nous l’avons informé qu’il ne voyageait pas. Ce fut notre seule communication à son égard. Avant samedi, nous avons beaucoup parlé tous les deux. Parfois plus longtemps, parfois moins. Ce n’est pas ce que je ressens, mais il a le droit de ressentir les choses comme il les ressent. Je n’avais absolument rien ressenti de tel jusqu’à samedi soir. Je n’en ai aucune idée s’il a disputé son dernier match. Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Quand je ne le fais plus jouer, en général les joueurs n’apprécient plus autant l’entraîneur, mais il a toujours été respectueux envers les membres du staff et ses coéquipiers. Il s’entraînait très dur. J’ai été surpris par ses commentaires. J’ai du mal à comprendre ce qu’il veut dire, pourquoi il dit cela et à qui il fait référence. D’habitude, je suis calme et poli, mais cela ne signifie pas que je suis faible. Si un joueur donne ce genre d’ordres, c’est à nous, en tant que club, de réagir, et nous avons réagi comme vous pouvez le constater : il n’est plus là. ».

Après avoir rappelé l’importance de rester concentré sur le match à venir, il a fini par se résoudre à évoquer la situation de son attaquant, jusque-là soigneusement gardée en interne. Slot a alors livré une réponse mesurée, mais ferme, traduisant à la fois son agacement et sa volonté de ne pas jeter davantage d’huile sur le feu : « ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’un joueur, lorsqu’il ne joue pas, tient des propos similaires. Ma réaction est claire : il n’est tout simplement pas là. Nous sommes assis ici la veille d’un match important et il ne s’est écoulé que 36 heures depuis le moment où nous avons encaissé trois buts contre Leeds. Oui, nous étions en bons termes, mais cela ne signifie pas que nous étions toujours d’accord sur tout. Je lui ai parlé deux fois, la semaine précédente, deux jours avant Leeds. Il était sur le terrain d’entraînement et je lui ai dit qu’il ne ferait pas le déplacement. Ce n’est pas parlé à quelqu’un ; c’est le cas, mais ce n’est pas une conversation. Je n’entrerai pas dans les détails ».

Mais après tout ce boucan, Mo Salah peut-il être réintégré au groupe d’Arne Slot ? C’est la question qui est sur toutes les bouches depuis plusieurs heures. Et la réponse de l’entraîneur néerlandais est plutôt claire : « je suis fermement convaincu qu’il est toujours possible de faire revenir un joueur. Je peux en rester là. Une discussion avec Salah depuis ? Oui très courte. Je n’ai pas le sentiment que mon autorité est remise en cause. Ce n’est pas ainsi que je le perçois. Il ne s’agit pas de moi. Ce n’est pas très important dans une situation comme celle-ci. Ce qui compte, c’est si c’est plus difficile pour l’équipe ou le club. Il est difficile de constater que les membres du staff sont affectés par la situation. Principalement à cause des résultats, mais aussi de ce que cela a engendré. Ce n’est pas bon pour nous en tant qu’équipe. Je me concentre entièrement sur l’équipe et pas du tout sur moi ». En refusant d’entrer dans la moindre justification supplémentaire, Slot renvoie la balle dans le camp de Salah et tente de recentrer le débat autour de son équipe et de ses objectifs immédiats. Reste à savoir si cette mise au point suffira à calmer les esprits ou si elle ne marquera qu’une nouvelle étape d’un conflit qui pourrait bien sceller définitivement l’avenir de l’Égyptien à Liverpool.