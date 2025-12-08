LdC : Liverpool à Milan avec 19 joueurs, mais sans Salah

Demain, Liverpool se rend à Milan pour y défier l’Inter en Ligue des Champions. Treizièmes du classement, les Reds doivent l’emporter chez le 4e pour s’éviter une fin de phase de ligue compliquée. Et comme cela a été annoncé, le club de la Mersey se déplacera en Italie sans Mohamed Salah.

Les champions d’Angleterre en titre viennent d’ailleurs de dévoiler les 19 joueurs retenus par Arne Slot. Un groupe composé de : Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha et Lucky. Comme prévu, pas de trace de Mohamed Salah !

