LdC, OM : Arthur Veermeren se méfie de l’Union Saint-Gilloise

S’il y a bien un joueur qui connaît l’Union Saint-Gilloise du côté de l’OM, c’est bien Arthur Veermeren. L’ancien milieu du Royal Antwerp a déjà croisé la route du club bruxellois et a donné son avis sur la formation coachée par David Hubert, à la veille de la rencontre entre les deux équipes dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

« J’ai déjà joué contre eux, je connais leurs qualités. Il ne faut pas les sous-estimer. Si vous regardez chaque joueur, vous allez dire que l’OM est supérieur. Mais il joue bien en équipe. Ils agissent toujours de manière intelligente, même lorsqu’ils ne jouent pas bien. Et ils ont une super défense », a-t-il relaté en conférence de presse sur l’USG, actuel 25e du classement de la phase de ligue de cette C1.

La suite après cette publicité

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.