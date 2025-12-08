Menu Rechercher
Liverpool : la sortie très puissante d’Alisson sur la polémique Mo Salah

Après les propos retentissants de Mohamed Salah et la décision du club de l’écarter du groupe pour le déplacement à Milan, c’est au tour d’Alisson Becker de sortir du silence. Le gardien brésilien, figure respectée du vestiaire, a tenu à rappeler que les actes ont des conséquences, tout en soulignant l’importance de préserver l’équilibre interne. Dans un contexte où chaque prise de parole autour de la star égyptienne alimente un climat déjà très tendu, sa voix pèse lourd.

« L’indisponibilité de Salah est une conséquence de ce qu’il a fait. Il est assez intelligent pour le savoir. Nous entretenons de bonnes relations depuis longtemps, c’est une légende de Liverpool. Nous aurons une conversation, mais elle restera privée car elle est personnelle. » En assumant clairement la décision du club tout en rendant hommage au statut de Salah, Alisson adopte une position d’équilibriste. Une manière de calmer les esprits, de rappeler la responsabilité de chacun et de protéger, autant que possible, l’intimité d’un vestiaire actuellement exposé à l’une de ses plus fortes tempêtes médiatiques depuis des années.

