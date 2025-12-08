Menu Rechercher
AC Milan : le premier but génial d’Adrien Rabiot

Par Dahbia Hattabi
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Torino 2-2 Milan

Après seulement une saison à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot (29 ans) est retourné en Italie. Direction l’AC Milan où il a retrouvé Massimiliano Allegri, qui l’avait dirigé à la Juventus. Un choix payant pour le Duc, qui enchaîne les bonnes prestations avec les Rossoneri. De l’autre côté des Alpes, l’ancien du PSG et de l’OM est encensé. Et il le sera encore demain.

🤯 | Adrien Rabiot ouvre son compteur avec l’AC Milan et de quelle manière ! 💥🇫🇷 #TorinoMilan

Opposé au Torino ce lundi soir lors de la 14e journée de Serie A, Adrien Rabiot a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et quel but ! Le Français a pris sa chance de loin du pied gauche. Une belle inspiration puisque sa frappe s’est logée en pleine lucarne, permettant à l’AC Milan de réduire le score (1-2, 24e).

