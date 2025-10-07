Le constat lucide de Kingsley Coman avec l’Équipe de France

Lors des deux derniers rassemblements, Kingsley Coman a été appelé par l’Equipe de France. Une belle réponse après des nombreuses critiques suite à son départ vers l’Arabie saoudite et Al-Nassr cet été. Après de nombreux titres et des expériences riches au PSG, la Juventus Turin et le Bayern Munich, l’ailier de 29 ans connaît un bon début de saison avec la formation saoudienne. Pour autant, son avenir en sélection est encore incertain car l’homme aux 59 sélections (8 buts) a profité des nombreuses blessures dans le secteur offensif pour être rappelé par Didier Deschamps. Interrogé par L’Equipe sur son statut et son passé avec l’Equipe de France, Coman a été lucide et a expliqué comment il vivait son expérience avec les Bleus :

«C’est plus difficile d’être titulaire aujourd’hui. En sélection, j’ai été titulaire sur de courtes périodes, mais lors des grandes compétitions, j’ai toujours été remplaçant avec l’ambition d’aider l’équipe. On peut dire que je suis habitué à ce rôle. Ce qui est plus dur, c’est de vivre ça depuis les tribunes, quand il y a 26 joueurs et donc des écartés les jours de match. Là, clairement, je préfère laisser ma place à quelqu’un qui n’a jamais connu ça. J’ai joué une Coupe du monde, trois Euros… Le coach sait tout ça, mais il sait aussi qu’il peut compter sur moi s’il a besoin. Depuis l’épisode de l’Euro, on communique beaucoup plus. Mon histoire avec l’Equipe de France ? Je suis heureux, quand même. J’ai vécu de bons moments. Mais je pense que ça aurait pu être mieux si j’avais été plus décisif à certains moments ou si j’avais été titulaire lors des grandes compétitions. C’est un léger regret. Ces deux finales perdues, l’Euro 2016 (contre le Portugal, 0-1 a.p.) et la Coupe du monde 2022, laissent un goût d’inachevé. Il me manque juste un trophée avec les Bleus.»