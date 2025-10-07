Menu Rechercher
EdF : le chambrage de Didier Deschamps sur le transfert de Kingsley Coman en Arabie saoudite

Par André Martins
Kingsley Coman et Didier Deschamps après France-Maroc @Maxppp

Didier Deschamps était de bonne humeur lundi en accueillant les joueurs convoqués en équipe de France, à l’occasion du rassemblement d’octobre à Clairefontaine. En saluant Kingsley Coman, le sélectionneur des Bleus n’a pas hésité à lancer une petite pique à l’ailier de 29 ans, récemment transféré à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

« Monsieur King, ça va les vacances ? », a lancé le sélectionneur des Bleus à l’ancien du Bayern Munich, un peu surpris par la question. « Faut aller jouer à Bagdad ! », a répondu Coman, en référence au déplacement d’Al-Nassr en Irak pour affronter Al-Zawra’a Sports Club, basé à Bagdad, lors de la Ligue des champions 2 de l’AFC, le 1er octobre. Depuis son arrivée dans le Golfe, Coman a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
