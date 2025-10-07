Le Barça surveille Elyaz Zidane

Le FC Barcelone profite de la Coupe du Monde U20 pour suivre plusieurs pépites. Mundo Deportivo révèle, en effet, que des scouts catalans supervisent certains talents à l’image de Pedrinho, David Washington ou de Gianluca Prestianni. Mais ce n’est pas tout.

Dans la longue liste des éléments observés, on retrouve un certain Elyaz Zidane. Petit dernier de la famille, le défenseur central français de 19 ans évolue avec le Betis. Lors de son premier match du tournoi, il a commis une grossière erreur provoquant un pénalty. Il a, depuis, enchaîné avec 2 nouvelles titularisations lors du Mondial.