Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Le Barça surveille Elyaz Zidane

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Elyaz Zidane avec l'EDF @Maxppp

Le FC Barcelone profite de la Coupe du Monde U20 pour suivre plusieurs pépites. Mundo Deportivo révèle, en effet, que des scouts catalans supervisent certains talents à l’image de Pedrinho, David Washington ou de Gianluca Prestianni. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Dans la longue liste des éléments observés, on retrouve un certain Elyaz Zidane. Petit dernier de la famille, le défenseur central français de 19 ans évolue avec le Betis. Lors de son premier match du tournoi, il a commis une grossière erreur provoquant un pénalty. Il a, depuis, enchaîné avec 2 nouvelles titularisations lors du Mondial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Betis
Elyaz Zidane

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Betis Logo Real Bétis
Elyaz Zidane Elyaz Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier