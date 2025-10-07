Barça : le retour au Camp Nou encore retardé

Pensant faire son retour au Camp Nou le mercredi 22 octobre pour affronter l’Olympiakos, le FC Barcelone sait que la situation est encore floue. Le club catalan sait déjà qu’il ne jouera pas dans son enceinte mythique le samedi 18 octobre à 16h15 contre Girona. En effet, les Blaugranas ont annoncé dans un communiqué que la rencontre se déroulera au Stade Olympique Lluís Companys.

La suite après cette publicité

«Dans ce contexte, bien qu’il soit prévu d’obtenir prochainement la licence d’occupation initiale pour la Phase 1A (Tribunaux et Buts), qui permettrait d’accueillir jusqu’à 27 000 spectateurs, le FC Barcelone s’efforcera de revenir au Spotify Camp Nou dès l’obtention de la licence correspondante pour la Phase 1B (Tribunes, Buts, et Latérales), qui portera la capacité d’accueil à 45 000 spectateurs», a expliqué le FC Barcelone.