Menu Rechercher
Commenter 1

Maroc : le joli hommage de Walid Regragui envers Achraf Hakimi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Maroc se prépare pour la compétition avec un match amical contre le Bahreïn ce jeudi à 21h. Sélectionné pour ce rassemblement, le latéral du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été félicité pour sa très belle année 2025 avec le club francilien et sa 6e place au Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

Le mettant en avant auprès du groupe marocain, le sélectionneur Walid Regragui a eu de jolis mots envers lui : «tu as fini 6e au Ballon d’Or mais tu vaux plus. Achraf est là et je le dis, c’est un exemple.» Un joli soutien pour le latéral droit de 26 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Maroc
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Maroc Flag Maroc
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier