Maroc : le joli hommage de Walid Regragui envers Achraf Hakimi

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Maroc se prépare pour la compétition avec un match amical contre le Bahreïn ce jeudi à 21h. Sélectionné pour ce rassemblement, le latéral du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été félicité pour sa très belle année 2025 avec le club francilien et sa 6e place au Ballon d’Or.

Le mettant en avant auprès du groupe marocain, le sélectionneur Walid Regragui a eu de jolis mots envers lui : «tu as fini 6e au Ballon d’Or mais tu vaux plus. Achraf est là et je le dis, c’est un exemple.» Un joli soutien pour le latéral droit de 26 ans.