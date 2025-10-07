L’AS Monaco en pleine galère pour son futur entraineur

Les derniers résultats de l’AS Monaco ont eu raison d’Adi Hütter. L’entraîneur est sur un siège éjectable déjà amorcé après les deux derniers matchs de l’ASM. Les Asémistes ont été défaits à Lorient (3-1) avant de faire match nul à domicile dans le derby contre Nice (2-2), alors que les Aiglons ont évolué à dix contre onze pendant une heure. Le club princier occupe après 7 journées, une 5e place décevante.

L’Autrichien a en plus eu le tort de voir son équipe perdre au Moustoir sous les yeux de Dimitri Rybolovlev. S’en fut trop pour le propriétaire russe du club, qui a appuyé sur le bouton. En attendant d’avoir un successeur, Hütter poursuit sa mission mais il se sait condamné. Il a d’ailleurs dirigé l’entraînement du jour ce mardi, et pour cause.

Terzic a refusé le poste

La direction n’a toujours trouvé personne pour prendre la suite. D’après L’Equipe, Edin Terzic, le favori, a refusé le poste. Celui qui a mené le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions en 2024, n’a pas donné suite. Les prospections se poursuivent mais se compliquent. Des contacts auraient été noués avec l’entourage de Thiago Motta, libre depuis son départ de la Juventus au printemps dernier.

L’ancien milieu de terrain du PSG n’aurait pas été contacté directement, d’après le quotidien sportif mais il fait bien partie d’une short-list. Il n’est bien sur pas le seul puisque le nom de Sergio Conceiçao a été coché. Le Portugais est libre, lui qui a quitté l’AC Milan en mai dernier après une mission en demi-teinte de quelques mois. Enfin, le CV de Sébastien Pocognoli (Union Saint-Gilloise) intéresse, mais il est sous contrat pour neuf mois encore. Le Belge n’avait toujours pas été contacté directement ce mardi. Vous l’aurez compris, Hütter est encore en poste pour le moment… faute de mieux.