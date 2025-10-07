L’AS Monaco entre en discussions avec Thiago Motta

En difficulté depuis le début de saison, l’AS Monaco a encore perdu des points contre Nice (2-2). En supériorité numérique, les Monégasques n’ont pas réussi à l’emporter après notamment un gros raté de George Ilenikhena en fin de rencontre (77e), qui témoigne d’un manque d’efficacité offensive et d’un jeu mis en place par Adi Hütter qui ne séduit plus. Après sept premiers matches de Ligue 1, l’AS Monaco pointe à la 5e place et avec deux points de retard sur Strasbourg, Lyon, Marseille et trois sur le leader parisien.

La suite après cette publicité

Une situation qui a rapidement fragilisé l’entraîneur autrichien, car son avenir n’est plus assuré. L’AS Monaco penserait à un changement d’entraîneur durant cette trêve internationale de début octobre et les choses sont allées très vite puisqu’il pourrait bien être limogé dans les prochains jours, alors que la direction monégasque explore des options pour le remplacer. Un nom revient de plus en plus au club et aurait des partisans en interne ; il s’agit d’Edin Terzic (42 ans), ancien coach du Borussia Dortmund et finaliste de la Ligue des Champions en 2024 en éliminant notamment le PSG.

La suite après cette publicité

Thiago Motta préfère l’Italie

Libre de tout contrat depuis l’été 2024, le Germano-Croate est en pôle position pour prendre la suite à Monaco, qui explore d’autres pistes comme Marco Rose, Sergio Conceicao, qui ont déjà été cités en interne, d’après L’Équipe. Mais d’après Tuttosport, Thiago Motta est également suivi par le board de Monaco pour prendre la succession d’Hütter. Ces dernières heures, l’ex-entraîneur de Bologne et de la Juventus, qu’il a quitté en mars dernier, a également été contacté par la direction monégasque.

Mais s’il n’a pas dit non officiellement, l’entraîneur italo-brésilien n’est pas convaincu, selon le journal italien. L’ex-Parisien attend d’autres propositions avant de revenir, notamment vers la Fiorentina au cas où les choses ne s’arrangeraient pas avec Stefano Pioli. Thiago Motta n’est pas convaincu par Monaco et n’est pas attiré par la possibilité de se relancer en Ligue 1. Pour rappel, l’AS Monaco devrait voir arriver un nouvel entraîneur après cette trêve internationale d’octobre.