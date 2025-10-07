Hambourg : placardisé en France, héroïque au Luxembourg et en Allemagne, la très belle revanche de Rayan Philippe

Une carrière dans le football est souvent remplie de hauts et de bas. Dans le cas de Rayan Philippe, les bas sont arrivés assez vite. Formé du côté de Dijon où il est arrivé en 2015 à 14 ans, l’attaquant capable de jouer sur les deux ailes et en pointe a eu du mal à faire son trou en Bourgogne avec 5 matches de Ligue 1. Prêté à Toulon de février à juin 2020, il disputera 5 matches de National 1 pour 1 petit but. Puis il sera prêté la saison suivante à l’AS Nancy-Lorraine où le bilan sera tout aussi médiocre en Ligue 2 (16 matches, 0 but). C’est donc après ce passage manqué en Meurthe-et-Moselle que l’aventure dijonnaise a pris fin pour Rayan Philippe avec une résiliation de son contrat. «Correctement, on s’est mis d’accord pour résilier le contrat. Eux ne comptaient plus sur moi. Moi, je ne comptais pas rester pour jouer avec l’équipe réserve. Je savais qu’à Dijon, on ne comptait pas sur moi, ce que je peux comprendre. J’ai préféré partir au Luxembourg pour retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir, et m’en servir comme tremplin pour espérer remonter au haut niveau, si possible», a d’ailleurs confié le joueur dans un entretien accordé à France Bleu.

Sans club, le joueur s’est retrouvé face à une situation assez difficile puisqu’il n’avait pas vraiment d’avenir en France et il a décidé de faire le grand saut au Luxembourg au sein du club de Swift Hesperange : «quand je suis parti de Dijon, je n’avais aucune offre en Ligue 2 et quasiment rien en National. Rien qui ne me donnait envie de partir en tout cas. J’ai préféré partir au Luxembourg parce que je le sentais plus que les quelques clubs intéressés en National.» Le début d’un sacré rebond pour lui. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 16 matches pour sa première saison lors de l’exercice 2021/2022, il montrait déjà un niveau intéressant par rapport au championnat local. L’année suivante, il a drastiquement haussé le curseur. Au moins même d’être le joueur le plus décisif d’Europe. Avec le Swift Hesperange, il assommera le championnat luxembourgeois avec 32 buts et 26 passes décisives en 30 matches. Champion du Luxembourg et devenu trop grand pour le championnat, il signait alors en D2 allemande à l’Eintracht Braunschweig lors de l’été 2023. Un premier aboutissement dans le redressement de sa carrière.

Rayan Philippe a affolé les compteurs

«Forcément, essayer de remonter et aller le plus haut possible. Pas forcément qu’en France, mais retrouver le haut niveau. Ça ne s’est pas forcément très bien passé avant, j’étais sans doute trop jeune, sans expérience. J’ai pris de la maturité, de l’expérience, je cherche maintenant à remonter et montrer que c’était juste un problème de jeunesse, et pas de qualité», expliquait-il par rapport à ce tremplin qu’a été le Luxembourg dans sa carrière. La deuxième division allemande, un nouveau terrain d’expression pour Rayan Philippe qui va s’amuser. Excellent en deux saisons avec le club de Basse-Saxe, il y disputera 63 rencontres pour 22 buts et 11 passes décisives. Encore une fois, la machine à statistique Rayan Philippe a répondu présente et a permis au maintien du club basé à Brunswick. Le natif de Nice a su convaincre cet été Hambourg de miser sur lui. Promu en Bundesliga, le Dino avait été séduit par ses performances. «Rayan a été un joueur de premier ordre à Braunschweig et, surtout cette saison, un facteur clé dans la survie de l’Eintracht en championnat », a déclaré Stefan Kuntz, membre du conseil d’administration du HSV.

Le principal intéressé était également satisfait de ce nouveau défi : «je suis très heureux de mon arrivée au HSV et impatient de faire connaissance avec l’équipe et le staff. J’attends avec impatience le premier match à domicile devant nos supporters ; après tout, j’ai déjà découvert l’ambiance du Volksparkstadion. Je veux m’y mettre immédiatement et contribuer à la réalisation des objectifs du club. Le HSV a une belle histoire et est de retour en Bundesliga, ce qui me réjouit énormément.» Et dés ses premières minutes, il se fendait d’un but tout en étant impliqué sur trois autres lors d’une victoire 8-1 contre le TSV Elstorf et son coach Merlin Polzin était sous le charme : «e suis très heureux pour Rayan. Nous avons vu sa détermination et sa précision face au but. Ce sont exactement les qualités que nous recherchons dans le dernier tiers du terrain.» Pourtant c’est avec le statut de remplaçant qu’il a débuté la saison. L’ailier droit a été titularisé contre Heidenheim le 20 septembre et a marqué son premier but en Bundesliga. De nouveau titulaire ce dimanche face à Mayence (4-0), il s’est offert un doublé. Un impact certain dans la dynamique de son équipe qui est désormais neuvième de Bundesliga après 6 matches. Son coéquipier Albert Sambi Lokonga était d’ailleurs sous le charme : «il est sensationnel. On a besoin d’une performance comme celle-là pour passer au niveau supérieur.» Le niveau supérieur, Rayan Philippe n’a eu de cesse de le passer depuis son départ de France. Une belle revanche pour l’attaquant de 24 ans qui brille désormais dans un club historique d’un des cinq grands championnats européens.