Real Madrid - Manchester City : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mercredi à 21h dans un contexte très tendu à l’occasion de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement sixièmes avec quatre victoires et une défaites, les hommes de Xabi Alonso, dont la place est menacée en cas de défaite ce soir, doivent s’imposer pour se rapprocher d’une qualification directe en 8es de finale. De son côté, Manchester City est actuellement 12e et reste sur une défaite contre le Bayer Leverkusen en Europe (0-2).

Pour ce faire, le coach espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo, Gonzalo Garcia et Vinicius. Alors qu’il y a de nombreux blessés en défense, Asencio et Rüdiger sont titulaires dans l’axe avec Valverde et Carreras. Du côté de Manchester City, l’inévitable Erling Haaland est présent en pointe soutenu par Cherki, Foden et Doku.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Ceballos, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius.

Manchester City : Donnarumma - Matheus Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Silva, Nico Gonzalez - Foden, Cherki, Doku - Haaland.

