Équipe de France : les mots forts de Florian Thauvin sur son retour en Bleu après 6 ans d’absence !

L’attente a été très longue pour Florian Thauvin avec l’équipe de France. Exactement 2309 jours entre sa dernière cape contre Andorre (4-0) le 11 juin 2019 et cette convocation ce lundi 6 octobre pour prendre la suite de Bradley Barcola qui était blessé. Une belle histoire pour l’attaquant de 32 ans qui a connu des moments compliqués sur la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille puis un transfert compliqué au Mexique du côté des Tigres de Monterrey. Cette période a donc justifié son écart de l’équipe de France et le retour vers les Bleus a été progressif avec des performances à l’Udinese et depuis cet été du côté du Racing Club de Lens (7 matches, 2 buts).

Alors qu’il vient de rejoindre le groupe tricolore, Florian Thauvin se prépare à ses coéquipiers pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Ainsi, l’équipe de France affrontera l’Azerbaïdjan ce vendredi soir avant d’aller du côté de l’Islande le lundi 13 octobre. Dans un entretien accordé auprès du site de la Fédération Française de Football, Florian Thauvin est revenu sur ce grand retour sous la tunique tricolore : «je suis arrivé hier soir tard (le lundi, ndlr), c’est que de la joie et du bonheur depuis. C’est presque comme une première sélection ! Avec la maturité, j’aborde les choses de manière plus sereine, plus calme, mais les émotions sont plus fortes que lors de ma première fois ici : avec l’âge, on apprend à savourer ce genre de choses. Je mesure le chemin parcouru, cela rend ça encore plus spécial. »

Florian Thauvin arrive dans un nouveau rôle

Ailier droit du côté de l’Olympique de Marseille, il a beaucoup changé en Italie du côté de l’Udinese et dispose d’une zone d’influence plus axiale. C’est d’ailleurs dans ce registre qu’il a su séduire depuis son arrivée au RC Lens où le coach Pierre Sage en a fait un rouage majeur de son équipe. Le joueur formé à Bastia a admis avoir connu une grosse évolution au cours des dernières années : avant, j’étais un joueur à stats. Je pense être beaucoup plus complet aujourd’hui, avoir plus de poids dans le jeu. Et puis Lens me convient parfaitement : c’est un club familial qui me fait confiance, avec une énorme ferveur. Quand vous avez des gens qui croient en vous, qui vous donnent de l’affection et de la confiance, ça ne peut que faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Aujourd’hui, ça permet de se concentrer uniquement sur le football.

En confiance dans son club et serein sur son retour en sélection, Florian Thauvin retrouve les Bleus après six ans d’attente. Depuis, les Tricolores ont disputé deux Championnats d’Europe (2020 et 2024) et la Coupe du monde 2022 depuis. Retrouvant de nouvelles têtes, le natif d’Orléans s’est aussi confié sur cette nouvelle équipe de France qu’il a découvert : «entre ma dernière en sélection et aujourd’hui, il ne reste que les Lucas (Hernandez et Digne) et Kylian (Mbappé). Ça a changé (rires) ! Aujourd’hui, je suis l’un des plus anciens avec Lucas Digne. C’est également nouveau pour moi. Ce que je veux, c’est prendre du plaisir, profiter, partager mon expérience, créer du lien à l’intérieur du groupe et, évidemment, apporter ce que je sais faire sur un terrain si j’en ai la possibilité. J’arrive désormais dans un rôle de grand frère : je sais que ça peut être délicat d’arriver ici, alors si je peux faciliter les débuts de certains je le ferai avec plaisir.» De petit jeune de l’équipe à joueur expérimenté qui pourra partager son vécu aux jeunes, Florian Thauvin a beaucoup évolué. Reste à savoir désormais si son retour avec les Bleus sera marqué de succès. C’est en tout cas ce qu’espère celui qui a été Champion du monde en 2018.