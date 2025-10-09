Menu Rechercher
EdF : Olivier Giroud répond à Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
Giroud @Maxppp

Alors qu’il n’est plus qu’à cinq buts d’égaler le record de buts d’Olivier Giroud en bleu (57 contre 52), Kylian Mbappé s’est prononcé ce jeudi en conférence de presse. S’il ne se fixe pas de date précise pour s’approprier cette marque, le Madrilène sait qu’il deviendra un jour le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France : «je pense que je vais le battre, mais je ne sais pas quand, peut-être demain (face à l’Azerbaïdjan), qui sait ?», a-t-il souri.

Dans l’After sur RMC ce soir, Olivier Giroud a réagi aux propos de son ex-coéquipier : «évidemment qu’il va me battre, il a encore au moins cinq ou sept ans en équipe de France, si ce n’est plus. Donc j’espère qu’il va arriver à 100 buts, ce serait logique. J’espère juste qu’il le battra après Noël, pour bien le fêter », a plaisanté le Lillois.

