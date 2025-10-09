EdF : Mbappé veut toujours venir en sélection

C’est le débat qui agite les clubs et les différents médias à travers l’Europe ces derniers jours, avec quelques cas symboliques comme Lamine Yamal ou Bradley Barcola. Le football de sélection perd-il du terrain par rapport aux clubs, alors que ces derniers rechignent de plus en plus à voir leurs joueurs se rendre en sélection avec des petits pépins physiques. Du côté du PSG, c’est la gestion du cas Dembélé lors du rassemblement de septembre qui a provoqué l’ire de la direction du club, avec une passe d’armes avec la FFF.

La suite après cette publicité

Mais les joueurs, eux, l’assurent, ils sont toujours ravis de se rendre en sélection. Et c’est le capitaine Kylian Mbappé qui l’affirme. « On en parle plus en France par rapport au dernier rassemblement. C’est toujours le problème, ce sont les clubs qui payent, ils ne veulent pas risquer de perdre un joueur mais nous les joueurs on veut venir. Le club n’a jamais été un frein, toujours très compréhensif », a ainsi lancé le joueur du Real Madrid en conférence de presse. Et ce justement alors que son club et la presse ibérique s’inquiètent du traitement qui lui sera réservé en sélection…