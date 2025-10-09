Équipe de France : pourquoi ce rassemblement d’octobre est-il crucial pour Christopher Nkunku ?

Didier Deschamps a annoncé jeudi dernier la nouvelle liste de l’équipe de France pour le rassemblement d’octobre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Celle-ci est marquée par la grande première de Jean-Philippe Mateta avec l’équipe première, le retour d’Eduardo Camavinga, mais également celui de Christopher Nkunku avec les Bleus, pratiquement un an après sa dernière sélection (en novembre 2024). Après un passage en demi-teinte à Chelsea (2023-2025), où il n’a que très peu joué, 18 buts en 62 matchs, l’international tricolore aura malgré tout remporté deux titres : le Mondial des clubs et la Ligue Conférence. Absent des plans d’Enzo Maresca à Londres, il s’est envolé pour Milan cet été pour environ 45 millions d’euros, où il a retrouvé ses coéquipiers en bleu : Adrien Rabiot, Mike Maignan et Youssouf Fofana.

Interrogé en conférence de presse sur son choix fort de sélectionner Christopher Nkunku, tout juste débarqué en Serie A, Didier Deschamps a vanté les mérites de son joueur : « Christopher ? Il n’a pas été épargné par les blessures. Il a un potentiel très intéressant, je suis convaincu de ses qualités. Il a un temps de jeu limité pour le moment à cause de son changement de club, mais j’ai confiance en lui. Par exemple, quand Giroud était à Chelsea, c’était très compliqué, mais ça ne l’empêchait pas d’être très bon avec nous. » Considéré comme un joueur à haut potentiel malgré ses 27 ans, Christopher Nkunku aura beaucoup à jouer lors de ce rassemblement d’octobre, où il retrouvera d’ailleurs le Parc des Princes vendredi. En effet, à l’instar de Mateta, Thauvin ou encore Coman, Nkunku possède de nombreuses raisons de croire en ses chances pour le Mondial 2026.

Une revanche à prendre après les blessures

Sélectionné pour la Coupe du Monde 2022 après une saison hors norme à Leipzig (35 buts et 16 passes décisives), Nkunku a finalement été privé du Mondial pour un forfait sur blessure. Jusqu’ici, lorsqu’il était disponible, ce qui est tout de même rare, le joueur de l’AC Milan a souvent fait partie des plans de Didier Deschamps, malgré ses 14 petites sélections et son unique but contre Israël en Ligue des Nations lors de la victoire des Bleus (1-4) en 2024. Sa nouvelle situation, déjà buteur en Serie A, et joueur important de l’effectif d’Allegri, peut lui ouvrir les portes de sa première grande compétition avec l’équipe de France. Malgré la concurrence avec des joueurs au profil similaire comme Cherki, Olise, Akliouche ou encore Doué, s’il performe, il aura toutes les raisons d’y être.

Son nouveau coéquipier à Milan, et ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a lui aussi été élogieux envers lui dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « c’est un excellent joueur, efficace devant le but, techniquement solide, capable de percer et de revenir au score. Allegri est ravi de l’avoir. C’est une arme offensive supplémentaire qui sera essentielle dans la course au Scudetto. Il est arrivé un peu en retrait et il lui faudra du temps pour se remettre, mais il a déjà montré des choses intéressantes face à un groupe de joueurs différents : Pulisic, Leao lui-même et même Gimenez, souvent critiqué. Santi, lui, se donne à 100 % à l’entraînement et en match. Il a le bon mental, il doit juste se mettre en route. Dans l’ensemble, Milan est une excellente équipe, peut-être un peu en retrait en défense en cas de blessure ».

Performance obligatoire contre l’Azerbaïdjan et l’Islande

On peut penser que la situation de Thauvin, ou encore celle de Mateta, dans l’ombre d’une ultra concurrence, avec Marcus Thuram, Kolo Muani et désormais Hugo Ekitike au poste de numéro 9, est bien plus complexe que celle de Christopher Nkunku. Lors de sa dernière convocation, en novembre dernier, Deschamps avait insisté sur son envie de le voir performer dans la durée avec le maillot tricolore :« cela fait un moment qu’il n’est pas là parce qu’il a malheureusement enchaîné pas mal de blessures qui l’ont empêché d’avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n’est pas excessif à Chelsea, mais il a plein d’énergie à chaque fois qu’il joue. Dans sa progression, les blessures ont été un frein important. Être débarrassé de ça, et enchaîner les bonnes performances et le temps de jeu, doit lui permettre de revenir à son meilleur niveau »

Outre le phénomène de la concurrence, qui est certes très féroce, c’est sur le terrain que tout se jouera pour Christopher Nkunku. Et c’est donc lors des deux prochains matchs contre l’Azerbaïdjan ce vendredi et contre l’Islande lundi prochain que Christopher Nkunku devra répondre présent. En l’absence de Marcus Thuram, Doué, Barcola, Cherki, et de Dembélé, dans la dernière liste de Didier Deschamps, il devra nécessairement performer, s’il veut revenir à Clairefontaine pour le rassemblement de novembre, puis en juin prochain pour être dans la fameuse liste du sélectionneur. Les cartes sont désormais entre ses mains.