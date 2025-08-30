Christopher Nkunku quitte Chelsea pour l’AC Milan

L’AC Milan avait dépensé 110 M€ durant ce mercato. Il va falloir en rajouter 40 de plus. Nous vous le révélions ces derniers jours, le club lombard s’est lancé à l’assaut de Christopher Nkunku et est même parvenu à devancer le Bayern Munich, qui avait pris une longueur d’avance dans ce dossier. Les Rossoneri ont raflé la mise en proposant un transfert sec estimé entre 40 et 45 M€, là où les Bavarois souhaitaient exclusivement passer par un prêt. La nouvelle est maintenant officielle.

«L’AC Milan est ravi d’annoncer le recrutement définitif de Christopher Nkunku en provenance de Chelsea FC. L’attaquant français a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2030» dévoile Il Diavolo. En signant jusqu’en 2030, le Français devient la 2e recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan, derrière un certain Rafael Leao, qui sera donc son nouveau coéquipier pour mener l’attaque.

Nkunku a besoin de se relancer, l’AC Milan aussi

Ce transfert arrange à peu près tout le monde. Nkunku a besoin de se relancer après deux saisons décevantes à Chelsea. L’attaquant de 27 ans a d’abord été freiné par les nombreuses blessures dès son arrivée en Angleterre en provenance du RB Leizpig contre 60 M€. Il aura eu le temps de participer qu’à 14 matchs (3 buts) avant de se rattraper l’exercice suivant avec 48 apparitions (15 buts, 5 passes décisives). Sauf que le train du onze de départ lui est passé sous le nez. Il a dû se contenter de matchs moins importants.

Ça ne s’annonçait pas vraiment reluisant non plus cette saison. L’ancien Parisien n’avait même pas été convoqué pour les deux premiers matchs de Premier League. Chelsea souhaitait s’en séparer afin d’alléger un effectif démentiel. Il tentera de se relancer à l’AC Milan, qui a besoin lui aussi d’obtenir des résultats après deux derniers championnats décevants, voire ratés. Nkunku apprendra à connaître Allegri, à la personnalité clivante, et pourra compter sur son ami Mike Maignan pour parfaire son intégration.