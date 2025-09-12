Emanuel Emegha explique son choix de signer à Chelsea

Comme Mamadou Sarr cet été, Emanuel Emegha va emprunter l’axe Strasbourg - Chelsea. Ce sera dans un an pour l’attaquant néerlandais, qui a signé un contrat de sept saisons chez les Blues. Ce vendredi, l’ancien joueur de Sturm Graz a expliqué son choix de rallier Londres pour la suite de sa carrière.

«C’est le mieux pour ma carrière : je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le Mondial. J’aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des Champions cet été mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m’a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison. J’en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi», a confié Emegha.