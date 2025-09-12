Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Emanuel Emegha explique son choix de signer à Chelsea

Par Jordan Pardon
1 min.
Emanuel Emegha @Maxppp

Comme Mamadou Sarr cet été, Emanuel Emegha va emprunter l’axe Strasbourg - Chelsea. Ce sera dans un an pour l’attaquant néerlandais, qui a signé un contrat de sept saisons chez les Blues. Ce vendredi, l’ancien joueur de Sturm Graz a expliqué son choix de rallier Londres pour la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

«C’est le mieux pour ma carrière : je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le Mondial. J’aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des Champions cet été mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m’a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison. J’en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi», a confié Emegha.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Chelsea
Emanuel Emegha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Emanuel Emegha Emanuel Emegha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier