Le mercato totalement fou de Galatasaray

Leader du championnat turc avec quatre victoires en autant de matches, Galatasaray a bien débuté dans sa route vers un quatrième titre national d’affilée après 2023, 2024 et 2025. Le club d’Istanbul aura également à cœur de briller en Ligue des Champions. Incapable de passer la phase de poules depuis la saison 2013/2014, le club des rives du Bosphore aura un joli programme avec la réception de Liverpool, Bodo/Glimt, l’Union Saint-Gilloise et l’Atlético de Madrid, mais aussi des déplacements contre l’Eintracht Francfort, l’Ajax Amsterdam, l’AS Monaco et Manchester City. Et pour s’extraire de cette poule et briller en Europe, les Turcs ont mis les moyens dans les grands.

Quatorzième club le plus dépensier de l’été, Galatasaray est même dans le top cinq des clubs hors Premier League derrière le Bayer Leverkusen, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et l’AC Milan avec 148,27 millions d’euros déboursés. Un mercato historique pour Galatasaray qui n’avait jamais dépensé autant d’argent en un été. C’est bien plus que l’été dernier, date du dernier record avec notamment les arrivées de Gabriel Sara, Elias Jelert, Carlos Cuesta ou encore Rolland Sollai moyennant 61,65 millions d’euros. Et plus que l’argent dépensé, c’est le standing de ces recrues qui interpelle.

Un mercato XXL

Prêté l’an dernier, le buteur nigérian Victor Osimhen a été la principale prise de l’été. Cinquième joueur le plus cher du mercato estival, l’ancien du Napoli entendra poursuivre dans la lignée de la saison dernière où il avait inscrit 37 buts et 8 passes décisives en 43 matches. Principale prise du club stambouliote, l’ancien Lillois n’est pas le seul renfort de poids. En défense, Wilfried Singo a débarqué de Monaco pour la somme impressionnante de 30,77 millions d’euros. De son côté, le gardien de la sélection turque Uğurcan Çakır est arrivé de Trabzonspor pour 27,5 millions d’euros alors que le nom de Gianluigi Donnarumma avait été précédemment lié.

Galatasaray a également su attirer deux joueurs librement avec Leroy Sané et İlkay Gündoğan qui sont arrivés respectivement du Bayern Munich et de Manchester City. Gardien, défense, milieu, ailes et attaque, tous les secteurs ont été pourvus pour renforcer une équipe déjà très performante. Et cela aurait même pu être plus important avec la possible arrivée d’Hakan Çalhanoğlu qui va finalement rester à l’Inter Milan. « Hakan Çalhanoğlu était aussi un joueur que nous attendions avec impatience. C’est un grand supporter de Galatasaray. Il a clairement annoncé qu’il ferait un gros sacrifice pour venir. »

« Nous avons fait une nouvelle tentative la semaine dernière, mais l’Inter a dit qu’il ne voulait pas le laisser. Ils ont dit qu’ils le feraient s’ils proposaient un prix beaucoup plus élevé que d’habitude. C’est ce que nous avons fait. Mais l’Inter a déclaré ne pas vouloir le transfert. Si ce transfert n’a pas eu lieu, c’est parce que l’Inter ne voulait pas le faire », a confié le coach Okan Büruk sur NOW TV. Galatasaray a réalisé un été fou, il ne reste qu’à transformer le tir sur le terrain.