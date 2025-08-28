Chelsea et l’AC Milan proches d’un accord pour Christopher Nkunku

À un an de la prochaine Coupe du Monde, Christopher Nkunku est prêt à relever un nouveau défi. L’identité de son futur club aura mis du temps à se dessiner, mais de nombreux éléments portent à croire que l’international tricolore portera le maillot de l’AC Milan lors de la saison à venir. Deux ans après son arrivée à Chelsea en provenance de Leipzig, le joueur du PSG est dans le besoin de retrouver du temps de jeu et un rôle qui colle avec ses qualités.

En cette fin de mercato, Aston Villa, Leipzig, le Bayern Munich, Galatasaray ou encore le Bayer Leverkusen avaient exprimé leur intérêt pour le Français, sous contrat jusqu’en 2029 avec les Blues. Mais c’est surtout l’AC Milan qui a avancé ses pions, puisque hier soir, un accord contractuel était quasiment trouvé entre l’offensif de 27 ans, et les Rossoneri.

Nkunku devrait connaître un quatrième championnat

Selon nos informations, c’est sous la forme d’un transfert sec que Christopher Nkunku devrait rejoindre l’Italie, alors que Chelsea avait refusé une offre de prêt du Bayern Munich. Un contrat jusqu’en 2030 l’attend du côté de Milanello, et un accord est désormais sur le point d’être trouvé entre les deux clubs. Ce n’est pas encore totalement fait, mais les discussions avancent dans le bon sens.

L’indemnité de transfert devrait se situer autour de 45 millions d’euros, ce qui en ferait le deuxième plus gros achat de l’histoire du club derrière Rafael Leao (49,5 millions d’euros). Il viendrait aussi s’ajouter à la longue liste de joueurs ayant emprunté la passerelle Chelsea - Milan ces dernières années, à l’image de Tomori, Joao Félix, Bakayoko ou Giroud, pour ne citer qu’eux.