Chelsea : l’inattendu retour en grande forme de Wesley Fofana

On est loin d’un rêve bleu entre Wesley Fofana et Chelsea. Arrivé de Leicester à l’été 2022 contre 81 millions d’euros hors bonus, le défenseur central a vu sa première saison être perturbée par une blessure au genou (22 matches) avant de connaître une saison 2023/2024 totalement blanche après une rupture des ligaments croisés contractée en fin de préparation. L’exercice 2024/2025 n’a pas été plus rassurant. Disputant 14 rencontres avant de se blesser début décembre à l’ischio-jambiers, il manquera plusieurs mois avant de passer sur le billard pour être opéré. Cela lui a d’ailleurs fait manquer la Coupe du Monde des Clubs cet été, remportée par les Blues. Et alors que le club londonien a vite été handicapé cette saison par la rupture des ligaments croisés de Levi Colwill, le retour de Wesley Fofana a fait du bien.

L’absence du défenseur phare de Chelsea a ainsi ouvert une grosse concurrence entre Trevoh Chalobah (26 ans), Tosin Adarabioyo (28 ans), Josh Acheampong (19 ans), Benoît Badiashile (24 ans) et donc Wesley Fofana (24 ans). Pourtant cet été, la situation était floue autour de celui qui dispose d’un contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2029. Son coach, Enzo Maresca, n’avait pas hésité à le tacler avant le début de la saison en rappelant un match où ce dernier avait joué comme sentinelle : « Wesley Fofana était capable de le faire. Il doit d’abord être en forme, et ensuite, il pourra le faire. Wesley a joué 45 minutes à ce poste. C’était la première mi-temps contre Bournemouth à l’extérieur. Probablement l’une des pires mi-temps depuis notre arrivée. » Derrière, le joueur a supprimé ses posts Instagram en lien avec le club anglais et un possible départ a émergé. L’Olympique de Marseille a même tenté le coup. « J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller », avait d’ailleurs confié Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC.

Une charnière en béton armé avec Chalobah

Resté finalement à Chelsea, Wesley Fofana a mis du temps à retrouver ses sensations. Revenant tout doucement lors des premières sorties de la saison, Wesley Fofana était titulaire contre Manchester United (défaite 2-1) et Lincoln City (victoire 2-1) fin septembre. Cependant, à l’issue de ce dernier match, il a été victime d’une commotion cérébrale qui lui a fait manquer quatre matches. Un contre-temps sans grande conséquence puisque depuis ce moment, il a fait un véritable retour en grâce. C’est simple, sur les sept matches qu’il a débutés depuis qu’il a récupéré de cette blessure, Chelsea n’a tout simplement pas perdu la moindre fois avec des victoires contre Tottenham (1-0), Wolverhampton (3-0) et Everton (2-0) en Premier League et face à l’Ajax Amsterdam (5-1) et le FC Barcelone (3-0) en Ligue des Champions pour deux nuls en championnat contre Arsenal (1-1) et Bournemouth (0-0). Un bilan solide pour Wesley Fofana qui forme un tandem parfait avec Trevoh Chalobah.

L’ancien de Lorient se montre parfaitement complémentaire du Français et ensemble, ils ont obtenu ces cinq clean sheets. Quand il n’a pas utilisé, le bilan parle pour lui puisqu’il n’a pas participé aux défaites contre Sunderland (2-1) et Leeds United (3-1), alors qu’il était disponible, ni même au nul contre Qarabag (2-2). Face à l’Atalanta (2-1), il est rentré pour la dernière demi-heure lorsque le score était de 1-1. Fier de son tandem, Enzo Maresca a salué l’importance de ses deux hommes forts de la défense tout en mettant la pression à leurs concurrents qui ne sont pas encore au niveau : « il est important qu’ils soient tous les deux en forme. Il est également important que les joueurs qui les remplacent soient prêts quand nous aurons besoin d’eux. » Le latéral droit Malo Gusto a aussi été élogieux envers ses coéquipiers : « ce sont d’excellents défenseurs, et c’est super pour nous de voir ce genre de performances. Ils sont très solides derrière et ça nous aide aussi à l’être. C’est exactement ce que nous travaillons à l’entraînement tous les jours… » De retour à son meilleur niveau, Wesley Fofana a enfin de la continuité à Chelsea et peut s’exprimer. Néanmoins, il faudra surveiller à ce qu’il ne rechute pas une nouvelle fois et dans ce cas, il pourrait même penser petit à petit à juin 2026 et à un possible retour en équipe de France…