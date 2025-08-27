L’AC Milan passe à l’attaque pour Christopher Nkunku

Le mercato se termine ce lundi et tout va s’accélérer pour Christopher Nkunku. Le milieu offensif de 27 ans n’a pas pris part aux deux premiers matches de Chelsea contre Crystal Palace (0-0) et West Ham (5-1). Hors des plans des Blues et de son coach Enzo Maresca, l’international tricolore (14 capes, 1 but) se cherche un nouveau point de chute alors que son contrat avec les Blues s’achève en juin 2029.

La suite après cette publicité

Arrivé à Chelsea à l’été 2023 contre 60 millions d’euros, Christopher Nkunku ne manque pas de courtisans. Le joueur formé au Paris Saint-Germain et qui s’est affirmé au RB Leipzig entre 2019 et 2023 voit la liste de ses prétendants grossir au fil des semaines. Encore hier nous vous faisons état des intérêts d’Aston Villa, du RB Leipzig et de Galatasaray à son sujet.

La suite après cette publicité

L’AC Milan va présenter une offre

Désormais, la dernière ligne droite du dossier Christopher Nkunku est lancée et ils sont trois à être très bien placés. Comme l’a révélé Fabrizio Romano, l’AC Milan tente sa chance dans ce dossier. Selon nos informations, le club italien s’est quasiment entendu sur les termes d’un contrat de cinq ans avec Christopher Nkunku et va formuler une offre située entre 30 et 40 millions d’euros.

Le club italien va devoir néanmoins batailler jusqu’au bout puisque le RB Leipzig est toujours sur les rangs et joue crânement sa chance de même que la formation anglaise d’Aston Villa. Les deux clubs veulent proposer un transfert sec. Plus loin dans ce dossier, le Bayern Munich n’a lui pas encore dit son dernier mot même si son offre de prêt avec option d’achat obligatoire a été refusée. Le Rekordmeister pourrait néanmoins revenir à la charge. Les prochaines heures s’annoncent intenses dans le dossier Christopher Nkunku.