Chelsea : ça bouge autour de Christopher Nkunku

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Christopher Nkunku @Maxppp

Parmi les gros noms qui devraient animer cette dernière semaine de mercato, Christopher Nkunku arrive en tête de liste. Dans une situation très incertaine à Chelsea où il est sous contrat jusqu’en 2029, l’international français (14 sélections, 1 but) va devoir prendre la bonne décision, à un an de la Coupe du Monde. Hier, Fabrizio Romano révélait qu’Aston Villa pistait l’ancien joueur du PSG, tout comme Leipzig et le Bayern Munich.

Selon nos informations, Aston Villa et Leipzig sont effectivement tentés par l’idée de le récupérer, tout comme Galatasaray, qui vient de débourser 75 millions d’euros pour Victor Osimhen, et le Bayer Leverkusen, qui a notamment perdu Florian Wirtz et Amine Adli cet été. Cette semaine s’annonce décisive pour l’avenir du Français, pas en rade sur le marché et en quête de rebond.

Pub. le - MAJ le
