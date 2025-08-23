Menu Rechercher
Chelsea : un cador anglais fonce sur Christopher Nkunku

Par Jordan Pardon
1 min.
Nkunku @Maxppp

Christopher Nkunku risque d’animer les ultimes jours de ce mercato d’été. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Chelsea, l’international tricolore (14 sélections, 1 but) dispose d’un bon de sortie de la part de sa direction, mais à condition que tout le monde s’y retrouve. Ces dernières semaines, le joueur formé au PSG avait été cité au Bayern Munich, mais également du côté de Leipzig, pas plus tard qu’aujourd’hui.

A priori, Nkunku a aussi des courtisans en Angleterre. Ce samedi, Fabrizio Romano révèle qu’Aston Villa a pris contact avec Chelsea pour tenter d’obtenir la signature du Français dans cette dernière semaine du mercato. Les Villans ont été informés des conditions d’un transfert par leurs homologues londoniens. Le joueur de 27 ans n’est d’ailleurs pas le seul Blues à être pisté par Aston Villa, puisque Nicolas Jackson l’est aussi.

Pub. le - MAJ le
