Chelsea veut tenter un improbable échange !

Le mercato arrive doucement à son terme. Et qui dit fin de mercato dit forcément des clubs qui commencent à bouger dans tous les sens, encore plus sur des dossiers qui traînent depuis début juin. C’est notamment le cas de Xavi Simons. L’attaquant néerlandais du RB Leipzig est sur le départ. Il ne fait aucun doute qu’il quittera le club allemand cet été. Et il dispose toujours d’une belle cote sur le marché, notamment du côté de la Premier League. Titulaire ce vendredi soir lors de la gifle reçue face au Bayern Munich (0-6), l’ancien joueur du PSG fait la une de la presse anglaise ce samedi.

Selon les informations du Daily Mail, le joueur de 22 ans est au cœur d’une lutte entre Chelsea et Tottenham. Les Blues, qui ont démarré fort leur saison avec une victoire en finale du Mondial des clubs face au PSG et une large victoire en Premier League contre West Ham ce vendredi (5-1), sont toujours à la recherche de talents offensifs. Et malgré les arrivées de Liam Delap, João Pedro, Jamie Gittens et Estêvão, Enzo Maresca souhaite encore des renforts dans le secteur offensif. Dans ce sens, des discussions ont débuté pour faire signer Xavi Simons.

Chelsea veut envoyer Nkunku à Leipzig

L’ancien joueur passé par le Barça a déjà donné son accord pour rejoindre la Premier League. De son côté, Leipzig est ouvert à une vente, mais pas à n’importe quel prix. « Nous connaissons ses grandes ambitions de jouer dans un championnat de haut niveau pour un prétendant au titre. Il veut faire ses preuves au plus haut niveau. Si cela est rentable, nous sommes ouverts. Mais seulement à ce moment-là. Si cela ne l’est pas financièrement, nous attendons avec impatience une nouvelle saison avec ce joueur exceptionnel », confiait le directeur sportif Marcel Schäfer à Bild. Pour le récupérer, Chelsea devra débourser 70 millions d’euros.

Le Daily Mail révèle que les négociations ont repris ces dernières heures et que les Blues veulent faire vite, car Tottenham est entré dans la course. Mais la formation d’Enzo Maresca a un argument : un effectif XXL et des joueurs à vendre. Le quotidien britannique explique que Chelsea veut inclure Christopher Nkunku dans ce deal afin de faire baisser le prix. Le Français a déjà évolué à Leipzig, et le club allemand est intéressé par son retour. Il cible également le profil d’Harvey Elliott pour succéder à Xavi Simons. Reste à savoir si ce dossier ira au bout, mais cette piste est visiblement bien étudiée lors des négociations.