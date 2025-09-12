Menu Rechercher
Liga : Elche accroche Séville

Séville 2-2 Elche

En difficulté depuis des années, le Séville FC risque de connaître une nouvelle saison galère. Après un début de saison compliqué, le club andalou était de retour ce vendredi pour la troisième journée de championnat contre Elche. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Matias Almeyda.

Malgré l’ouverture du score de Romero, les Andalous ont été renversés par des buts du duo d’attaque André Silva (54e) et Rafa Mir (70e). Finalement, Peque Fernandez a sauvé le nul pour les locaux qui ont donc arraché le nul face à Elche au terme d’une bataille équilibrée (2-2, 85e).

