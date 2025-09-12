Anthony Martial rebondit au Mexique !

Nous vous parlions du dilemme rencontré par Anthony Martial, mis de côté à l’AEK Athènes après des performances qui n’ont pas plu au club grec. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais était alors courtisé par des clubs mexicains. Selon nos dernières informations, il semblait désormais se rapprocher du club de Monterrey. Les Pumas étaient également sur le coup.

Mais c’est bien le club où évoluent notamment Sergio Ramos et Lucas Ocampos qui vient d’accueillir le Français de 29 ans. «Le Club de Futbol Monterrey informe ses supporters et les médias que l’attaquant français Anthony Martial rejoint les Rayados de Monterrey dans le cadre d’un transfert définitif et d’un contrat jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire», indique le club américain.