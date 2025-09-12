Menu Rechercher
Commenter 6
Liga MX

Anthony Martial rebondit au Mexique !

Par Samuel Zemour
1 min.
Anthony Martial AEK Athènes @Maxppp

Nous vous parlions du dilemme rencontré par Anthony Martial, mis de côté à l’AEK Athènes après des performances qui n’ont pas plu au club grec. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais était alors courtisé par des clubs mexicains. Selon nos dernières informations, il semblait désormais se rapprocher du club de Monterrey. Les Pumas étaient également sur le coup.

La suite après cette publicité
Rayados
Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia.⚡🔥

@AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL.⚽🏆

Bienvenue, Anthony ! 💙🤍🇫🇷
Voir sur X

Mais c’est bien le club où évoluent notamment Sergio Ramos et Lucas Ocampos qui vient d’accueillir le Français de 29 ans. «Le Club de Futbol Monterrey informe ses supporters et les médias que l’attaquant français Anthony Martial rejoint les Rayados de Monterrey dans le cadre d’un transfert définitif et d’un contrat jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire», indique le club américain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga MX
Monterrey
Anthony Martial

En savoir plus sur

Liga MX Liga MX (Mexique)
Monterrey Logo CF Rayados de Monterrey
Anthony Martial Anthony Martial
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier