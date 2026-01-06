MU : Ruben Amorim veut déjà retrouver un club

C’est le coup de tonnerre de ce début de semaine. Manchester United a décidé de limoger son manager, Ruben Amorim, avec effet immédiat en raison d’une mauvaise série de résultats et surtout ses déclarations incendiaires après le nul à Leeds, dimanche soir. «La direction du club a pris la décision, à contrecœur, qu’il était temps d’opérer un changement. Cette décision offrira à l’équipe les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible», indiquait le club mancunien.

Et d’après Sky Sports, Ruben Amorim n’est pas surpris d’avoir été remercié. Le Portugais s’y attendait après son craquage de la veille et va maintenant faire son retour auprès de sa famille, avant de probablement s’absenter quelques jours. Le technicien de 40 ans estime avoir toujours donné une opinion honnête et a clairement indiqué qu’il estimait que MU avait besoin d’une ou deux recrues expérimentées pendant cette période de transfert. Amorim se veut fidèle à ses principes et espère reprendre bientôt sa carrière d’entraîneur, d’après le média britannique.