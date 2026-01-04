Real Madrid : Gonzalo Garcia a rendu fou Kylian Mbappé

Le train ne passe parfois qu’une fois, et Gonzalo Garcia s’y est accroché. En l’absence de Kylian Mbappé, absent pour plusieurs semaines à cause d’une blessure au genou, la sensation de la dernière Coupe du Monde des clubs ne s’est pas contentée d’être au rendez-vous face au Betis, elle en a fait le sien. Difficile de vivre en ce moment dans l’ombre du Français, qui ne nage décidément pas dans les mêmes eaux que la concurrence, mais Garcia a pris son mal en patience.

L’attaquant espagnol était titulaire ce soir face au Betis pour la première fois depuis septembre en Liga, et il a arrosé sans pitié, à trois reprises : de la tête pour ouvrir le score (21e), d’une splendide demi-volée du droit à l’extérieur de la surface pour faire le break (50e), puis d’une Madjer du gauche pour fermer le rideau (82e). Six mois après son dernier but en club face à la Juventus, au Mondial, ces trois pions vont lui redonner de l’élan.

Mbappé était ravi en tribunes

«Mon temps de jeu ? C’est la décision du coach, je travaille pour saisir les opportunités et il me donne toujours confiance. Les trois buts sont beaux, c’est dur d’en choisir un seul, mais si je remarque un autre triplé (jeudi), je les garderai… Je n’avais rien demandé pour Noël mais c’est une belle façon de commencer cette année. J’espère que ce ne sont que les premiers d’une longue série. J’ai les meilleurs joueurs du monde avec moi. Mbappé le meilleur au monde et il nous apporte énormément», souriait le héros du soir.

Tout au long du match, les caméras montraient justement un Mbappé rayonnant de bonheur pour son jeune coéquipier. Très expressif sur chacun de ses buts, généreux en applaudissements, le Français a finalement éclaté de joie sur le troisième, le plus beau de tous. Xabi Alonso l’était aussi, et les premières pensées du coach après la rencontre étaient logiquement pour Garcia : «le comportement de Gonzalo est toujours parfait, qu’il joue ou non. Et lorsqu’une occasion se présente, il la saisit pleinement», soulignait le coach. D’ici fin janvier et le retour de Mbappé, Garcia aura d’autres créneaux pour laisser sa trace dans cette équipe. Et quoi de mieux qu’un derby brûlant face à l’Atlético ? Ce sera jeudi en Super Coupe d’Espagne.