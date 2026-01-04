Liga : même sans Kylian Mbappé, le Real Madrid déroule face au Bétis

Ce dimanche, le Real Madrid n’avait pas le droit à l’erreur. Après avoir laissé filer pas mal de points en première partie de saison, le club madrilène se devait de bien démarrer l’année 2026 à domicile face au Bétis. Une nécessité avec la victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol la veille (2-0). Pour battre les Andalous, Xabi Alonso devait composer sans Kylian Mbappé, absent pour un mois. Ainsi, le coach espagnol décidait d’aligner une attaque composée de Rodrygo, Vinicius et Gonzalo Garcia. Avec ces remaniements tactiques, les Madrilènes ont montré un état d’esprit conquérant.

Désireux de se ruer vers l’attaque et de vite faire la différence, les locaux se sont procurés de nombreuses actions dangereuses. Et après un tir dangereux de Valverde (3e) et une grosse opportunité (10e), le Real Madrid a failli prendre l’avantage grâce à un Rodrygo remuant (18e). C’est grâce à un éclair de génie du Brésilien qu’est venue l’ouverture du score du Real : en bottant magnifiquement un coup-franc, ce dernier a trouvé Gonzalo Garcia au second poteau. Le jeune buteur espagnol ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une belle tête (1-0, 21e). Bien plus incisifs et inspirés que leurs adversaires, les coéquipiers de Jude Bellingham ont fini fort la première période mais n’ont pas su alourdir la marque.

Le triplé de Gonzalo Garcia scelle le succès du Real Madrid

Un objectif qu’ils ont réussi à accomplir au retour des vestiaires. Trouvé sur un joli ballon de Valverde, Garcia a contrôlé de la poitrine avant d’envoyer une demi-volée remarquable depuis l’extérieur de la surface pour offrir le break à Madrid (2-0, 50e). Sereins, les Madrilènes ont même alourdi la marque quelques minutes après avec un superbe corner de Rodrygo repris de la tête par Raul Asencio (3-0, 56e). A l’instar d’un Aurélien Tchouameni impérial dans ses récupérations défensives, le Real Madrid a dominé son sujet avant de s’écrouler un quart d’heure.

Bien moins tranchants, les Madrilènes ont laissé le Betis se relancer et réduire l’écart grâce à Cucho Hernandez (3-1, 66e). Malgré ce temps faible, le Real s’est relancé offensivement avec les entrées percutantes de Güler et Mastantuono et sur un service du Turc, Gonzalo Garcia s’est offert un triplé sur une superbe Madjer du gauche (4-1, 82e). Dans tous les bons coups et véritable point d’appui de son équipe, l’attaquant a offert un récital et a montré qu’il était une option plus que crédible pour être titulaire à ce poste. Un hat-trick parfait pour la pépite de 21 ans qui a permis au Real Madrid de sécuriser un succès précieux avant que Fran Garcia ne se joigne à la fête en toute fin de rencontre (5-1, 90+3e). Même sans Kylian Mbappé et avec un énorme Gonzalo Garcia, le Real Madrid lance parfaitement son année et reste à quatre unités de retard sur le FC Barcelone. Le Bétis reste sixième de Liga.