MU : Ole Gunnar Solskjaer prêt à remplacer Rúben Amorim

Qui remplacera Rúben Amorim ? Pas sûr que la direction de Manchester United connaisse la réponse à cette question. Si, pour le moment, c’est Darren Fletcher qui assurera l’intérim lors du déplacement des Red Devils à Burnley (mercredi, 21h15), plusieurs noms reviennent avec insistance pour prendre le poste d’entraîneur.

L’un d’entre eux est déjà connu des supporters mancuniens, puisqu’il a marqué le club en tant que joueur et a eu un passage assez mitigé en tant qu’entraîneur : il s’agit d’Ole Gunnar Solskjaer. Sans club depuis la fin de son aventure à Besiktas en août dernier, le Norvégien de 52 ans - qui travaille aujourd’hui pour l’UEFA en tant qu’analyste - est ouvert à un retour à Old Trafford, selon Fabrizio Romano. Reste à voir si INEOS sera enclin à lui donner cette opportunité.

