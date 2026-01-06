Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Chelsea : le premier match de Liam Rosenior est déjà connu

Par Samuel Zemour
1 min.
Liam Rosenior est le nouvel entraîneur de Strasbourg @Maxppp

En attendant Liam Rosenior, qui a confirmé son arrivée chez les Blues, Chelsea va poursuivre avec une solution interne pour encore quelques jours. Déjà aux commandes lors du nul décroché sur la pelouse de Manchester City dimanche (1-1), Calum McFarlane, l’entraîneur U21 des Blues, dirigera une nouvelle fois l’équipe première face à Fulham, ce mercredi. Un intérim prolongé, en attendant que la situation se décante définitivement en coulisses, rapporte Sky Sports.

La suite après cette publicité

En parallèle, les discussions ont donc bien avancé avec Liam Rosenior. L’actuel entraîneur de Strasbourg a eu des échanges positifs avec les dirigeants londoniens lundi et il ne manque plus que sa signature. L’Anglais pourrait être nommé entraîneur de Chelsea à temps pour le match de FA Cup contre Charlton Athletic, samedi. Propriétaire des deux clubs, BlueCo souhaite sécuriser l’arrivée d’un nouveau coach à Strasbourg avant d’officialiser le départ de Rosenior.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Strasbourg
Liam Rosenior

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Strasbourg Logo Strasbourg
Liam Rosenior Liam Rosenior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier