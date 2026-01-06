Chelsea : le premier match de Liam Rosenior est déjà connu

En attendant Liam Rosenior, qui a confirmé son arrivée chez les Blues, Chelsea va poursuivre avec une solution interne pour encore quelques jours. Déjà aux commandes lors du nul décroché sur la pelouse de Manchester City dimanche (1-1), Calum McFarlane, l’entraîneur U21 des Blues, dirigera une nouvelle fois l’équipe première face à Fulham, ce mercredi. Un intérim prolongé, en attendant que la situation se décante définitivement en coulisses, rapporte Sky Sports.

En parallèle, les discussions ont donc bien avancé avec Liam Rosenior. L’actuel entraîneur de Strasbourg a eu des échanges positifs avec les dirigeants londoniens lundi et il ne manque plus que sa signature. L’Anglais pourrait être nommé entraîneur de Chelsea à temps pour le match de FA Cup contre Charlton Athletic, samedi. Propriétaire des deux clubs, BlueCo souhaite sécuriser l’arrivée d’un nouveau coach à Strasbourg avant d’officialiser le départ de Rosenior.