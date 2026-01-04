Strasbourg : un grand favori se dégage pour succéder à Liam Rosenior

Si besoin était vraiment, 2026 n’a fait que confirmer le peu d’attention porté par BlueCo à Strasbourg. Depuis son rachat par le consortium américain en 2023, le Racing ressemble surtout à un club satellite de Chelsea, voué à opérer comme un incubateur de talents au profit de son homologue londonien. Outre Andrey Santos et les innombrables joueurs prêtés, Mamadou Sarr et Emmanuel Emegha se sont déjà engagés avec Chelsea, et Liam Rosenior devrait être le prochain.

Pour camoufler la supercherie et éviter que Strasbourg ne perde trop la face en pleine saison, il se murmurait que BlueCo souhaitait qu’une indemnité de transfert soit payée par Chelsea à Strasbourg… Le coach anglais a laissé planer le doute sur une possible arrivée chez les Blues, hier, après le nul du Racing contre Nice (1-1), mais sa présence dans un vol direction Londres ce dimanche ne laissait, elle, guère place au doute.

Un autre entraîneur anglais pour entraîner Strasbourg ?

Rosenior a donc probablement dirigé son dernier match à la tête du RCSA, et la question de son successeur semble aujourd’hui se préciser. Selon le journal L’Équipe, Gary O’Neil est pressenti pour prendre le relais du coach de 41 ans. Sans poste depuis son départ de Wolverhampton il y a un an, l’Anglais de 42 ans aurait rencontré les dirigeants de BlueCo ce samedi.

Le président de Strasbourg, Marc Keller, ainsi que son directeur sportif David Weir, pourraient d’ailleurs le rencontrer à Londres dans les prochaines heures. Ces dernières années, O’Neil était également passé sur le banc de Bournemouth, et avait officié comme adjoint dans les équipes de jeunes de Liverpool. S’il se dégage comme le favori, un autre nom dont l’identité n’a pas filtré serait aussi dans les petits papiers du club. Ces derniers jours, le nom d’Eric Ramsay, actuel entraîneur de Minnesota United, avait été cité par la presse britannique.