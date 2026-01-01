Strasbourg a coché un premier nom pour remplacer Liam Rosenior

En ce début d’année 2026, l’actualité s’est brusquement accélérée du côté de Chelsea avec l’annonce officielle, ce jeudi, du licenciement d’Enzo Maresca. Arrivé un an et demi plus tôt pour succéder à Mauricio Pochettino, le technicien italien de 45 ans quitte les Blues malgré un palmarès loin d’être anodin. Sous sa direction, Chelsea a remporté la Ligue Europa Conférence, validé son retour en Ligue des Champions et surtout décroché la Coupe du monde des clubs après une finale remportée face au PSG. Pourtant, la dynamique sportive de la saison en cours, plus irrégulière malgré un succès retentissant contre le FC Barcelone en C1 (3-0), n’a pas suffi à consolider sa position. Avec une 5ème place de Premier League, les Blues ont vu les tensions internes s’accumuler, alimentées par des prises de parole publiques jugées trop frontales et par des divergences stratégiques de plus en plus marquées avec la direction, notamment après que Maresca a reconnu des discussions avec Manchester City pour un éventuel avenir post-Guardiola.

Dans ce contexte, la question de sa succession s’est immédiatement posée et, selon les premières informations venues d’Angleterre, un nom se détache déjà nettement. D’après The Athletic, Liam Rosenior serait même en pole position pour prendre place sur le banc de Stamford Bridge. Apprécié en interne pour ses idées de jeu, sa capacité à développer de jeunes talents et la trace positive laissée au Racing depuis son arrivée à l’été 2024, le technicien anglais dispose de solides soutiens chez BlueCo, actionnaire commun des deux clubs. L’axe Strasbourg–Chelsea, déjà emprunté ces derniers mois avec Mamadou Sarr ou encore Emanuel Emegha, pourrait donc s’étendre au poste d’entraîneur. Rosenior a conduit le Racing à une saison pleine, marquée par une lutte jusqu’au bout pour les places européennes avant une 7e place finale en Ligue 1, une position identique à celle occupée actuellement à mi-parcours. Peu d’autres profils circulent pour le moment, et The Athletic précise notamment qu’Oliver Glasner ne ferait pas partie des pistes sérieuses.

Eric Ramsay est envisagé

Cette rumeur insistante entraîne mécaniquement un effet domino du côté de Strasbourg. Si le départ de Liam Rosenior vers Londres venait à se confirmer, le club alsacien devrait rapidement se mettre en quête d’un nouveau coach pour poursuivre son projet sportif. Selon The Guardian, cette donnée pèserait même dans la balance du côté de Chelsea. En effet, l’arrivée de Rosenior dépendrait aussi de la capacité du Racing à lui trouver un remplaçant jugé crédible. Dans cette optique, un premier nom a déjà émergé en interne et dans la presse britannique : celui d’Eric Ramsay. Âgé de 33 ans, l’actuel entraîneur de Minnesota United, passé auparavant par les staffs de Manchester United et de la sélection galloise, est envisagé pour reprendre le flambeau. Son profil, axé sur la modernité tactique et le développement des jeunes joueurs, correspondrait à la philosophie impulsée par BlueCo à Strasbourg, même si aucune décision n’a encore été actée à ce stade.

Au-delà des cas individuels, cette situation illustre une nouvelle fois les liens étroits entre Chelsea et Strasbourg depuis la prise de contrôle des deux clubs par BlueCo. La stratégie du groupe repose sur une circulation des talents, joueurs comme entraîneurs, et sur une vision commune du football, où Strasbourg sert à la fois de laboratoire et de partenaire stratégique. Le possible passage de Liam Rosenior du Racing aux Blues serait un symbole fort de cette interconnexion, tout comme la nécessité pour le club alsacien d’anticiper chaque mouvement pour ne pas fragiliser sa progression. Dans un écosystème désormais partagé, chaque décision prise à Londres résonne jusqu’en Alsace, et inversement, confirmant que l’avenir sportif de Chelsea et de Strasbourg est plus que jamais lié. Affaire à suivre dans les prochains jours.