Enzo Maresca n’est plus l’entraîneur de Chelsea

L’histoire d’amour avait démarré à 200 à l’heure, elle a fini à reculons. Un an et demi après sa nomination sur le banc de Chelsea pour remplacer Mauricio Pochettino, Enzo Maresca a pris la décision de s’en aller. Révélé il y a deux saisons lorsqu’il avait fait remonter Leicester en Premier League, l’ancien adjoint de Pep Guardiola n’a pas souhaité étirer son aventure plus loin à cause de divergences en interne.

Ces dernières semaines, la relation avec sa direction était passée du froid au polaire, et ses sorties parfois trop franches, voire brutales, avaient pu faire grincer des dents. Les tensions entre les deux parties sont encore montées d’un cran depuis 48 heures, et avaient rendu cette séparation presque inéluctable. Le verdict est finalement tombé ce jeudi. Par le biais d’un communiqué, Chelsea a annoncé la fin de sa collaboration avec le coach italien, dont le contrait courait jusqu’en 2029.

Rosenior pourrait le remplacer

«Le Chelsea Football Club et son entraîneur principal, Enzo Maresca, se sont séparés. Durant son passage au Club, Enzo a mené l’équipe à la victoire en Ligue Conférence de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ces succès resteront gravés dans l’histoire récente du Club, et nous le remercions pour sa contribution. Alors que des objectifs clés restent à atteindre dans quatre compétitions, dont la qualification pour la Ligue des champions, Enzo et le club estiment qu’un changement offre à l’équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails. Nous souhaitons à Enzo le meilleur pour l’avenir», indique le communiqué des Blues.

Lassé des divergences avec sa direction, Maresca peut quand même s’en aller avec le sentiment d’avoir redressé le club, malgré une récente série de mauvais résultats et une 5e place en Premier League (Chelsea n’a gagné que 2 de ses 9 derniers matchs). Au cours de son passage, il aura notamment remporté la Ligue Europa Conférence, qualifié le club en Ligue des Champions, et remporté la Coupe du Monde des clubs en brisant les rêves du Paris Saint-Germain en finale. A priori, Chelsea devrait nommer un nouvel entraîneur assez vite. Le nom de Liam Rosenior aurait gagné du terrain en interne ces dernières heures.