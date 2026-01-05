Menu Rechercher
Commenter 74
Trophée des Champions

Le PSG annule son offre pour le Trophée des Champions

Par Kevin Massampu
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia, buteur avec le PSG @Maxppp
PSG Marseille

Le stade Jaber Al-Ahmad International risque de sonner creux, ce jeudi, pour la finale du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM (19h). Alors qu’un pack de 800 euros, avec notamment une partie du voyage prise en charge, avait été proposé aux supporters parisiens par le club lui-même, ce dernier a finalement annulé cette initiative, d’après Ici Paris Île-de-France et Le Parisien.

La suite après cette publicité

Le seuil minimum de participants - refroidi par le prix du pack - n’a pas été atteint et le PSG a été contraint de faire une croix sur l’organisation de ce voyage. Aucun déplacement au départ de Paris n’aura donc lieu. Les groupes de supporters marseillais ont, quant à eux, décidé de tout simplement boycotter ce déplacement après une réunion organisée avec les dirigeants fin décembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (74)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier