Le PSG annule son offre pour le Trophée des Champions

Le stade Jaber Al-Ahmad International risque de sonner creux, ce jeudi, pour la finale du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM (19h). Alors qu’un pack de 800 euros, avec notamment une partie du voyage prise en charge, avait été proposé aux supporters parisiens par le club lui-même, ce dernier a finalement annulé cette initiative, d’après Ici Paris Île-de-France et Le Parisien.

Le seuil minimum de participants - refroidi par le prix du pack - n’a pas été atteint et le PSG a été contraint de faire une croix sur l’organisation de ce voyage. Aucun déplacement au départ de Paris n’aura donc lieu. Les groupes de supporters marseillais ont, quant à eux, décidé de tout simplement boycotter ce déplacement après une réunion organisée avec les dirigeants fin décembre.