AC Milan : Adrien Rabiot a déjà frappé fort

Il y a un peu moins d’un an, le 16 septembre 2024, Adrien Rabiot débarquait à l’aéroport de Marseille afin de s’engager avec l’OM après la fin de son bail à la Juventus. Le Français avait reçu un accueil dingue de la part des supporters phocéens. Près d’un an plus tard, le Duc n’a pas été accueilli de la même façon à Milan. Mais plusieurs tifosi rossoneri étaient là pour lui souhaiter la bienvenue. De nombreux photographes et les journalistes sportifs italiens étaient également là pour capter ses premiers pas en Lombardie et recueillir ses premières impressions.

L’international tricolore a été bref. « Je suis très content d’être ici. Forza Milan !», a-t-il simplement lancé. Il aura l’occasion d’en dire plus sur son choix, mais aussi sur ses dernières semaines agitées et éventuellement sur la bagarre l’opposant à Jonathan Rowe puisqu’il sera présenté ce vendredi à midi. Présente à ses côtés, sa mère et agent, Véronique, avait profité des micros tendus pour rassurer tout le monde concernant le transfert de son fils à l’AC Milan. «Bien sûr ! Bien sûr que c’est le premier choix.»

Le Français a déjà impressionné et conquis tout le monde

Après cela, le clan Rabiot s’est rendu à Milanello, le centre d’entraînement des Rossoneri. Le milieu de terrain a pu retrouver Massimiliano Allegri, avec lequel il a toujours eu une excellente relation, et découvrir ses nouveaux coéquipiers ainsi que les installations. Il a ensuite passé divers tests physiques et athlétiques pour faire un point sur son état de forme comme l’explique le Corriere dello Sport. Le média italien a précisé : «ses résultats sont excellents. Bien sûr, le Français doit encore retrouver sa forme optimale et un rythme de jeu optimal, mais il est déjà prêt à jouer. Probablement pas dès le début.»

Le CdS a ajouté : «Allegri le connaît parfaitement, et Rabiot connaît parfaitement le jeu d’Allegri. Cependant, le nombre très limité d’entraînements (le premier a eu lieu hier après-midi à Milanello) et son manque de familiarité avec ses coéquipiers inciteront l’entraîneur livournais à pencher davantage pour son compatriote Youssouf Fofana que pour le nouveau venu […] Allegri l’a explicitement demandé et l’a obtenu, car il sait qu’avec le Français sur le terrain, l’équipe est plus complète et le niveau global s’élève considérablement, comme le soleil de midi, qui est à son zénith et illumine tout à 360 degrés. Entre lui et Modríc, le niveau d’expérience du milieu de terrain des Rossoneri a connu un gain significatif.»

Titulaire dès dimanche ?

La Gazzetta dello Sport confirme que le Duc a surpris le staff : «Adrien court vite, Allegri est surpris : un titulaire dimanche ? La forme du Français a impressionné le staff. Une titularisation est possible contre Bologne […] Adrien Rabiot a impressionné tout le monde lors des tests physiques effectués hier matin à Milanello. À tel point que sa titularisation pour le match de dimanche soir contre Bologne est considérée comme réaliste. Allegri veut bien réfléchir, mais après avoir constaté la forme de l’ancien milieu de terrain marseillais, cette possibilité n’est pas exclue. Même si Rabiot n’aura effectué que trois entraînements avec sa nouvelle équipe avant d’affronter l’équipe d’Italiano, il évoluerait évidemment au poste de milieu gauche, mais au lieu d’un milieu de terrain (Fofana ou Loftus-Cheek).»

La GdS conclut : «si Max choisit de laisser Adrien sur le banc, le 3-5-2 « classique » sera utilisé, avec l’Anglais et Fofana comme milieux de terrain (tous deux flanquant Modric), ainsi que Gimenez et Pulisic en attaque. Ces derniers jours, Adrien lui-même avait assuré Allegri et son équipe qu’il allait bien, mais tout le monde à Milanello attendait le bilan sur le terrain. Et celui-ci était très convaincant, car en pré-saison, sous les ordres de De Zerbi, le Français a travaillé dur et a mis beaucoup d’énergie dans un moteur puissant. C’est pourquoi hier, il a immédiatement montré de quoi il était capable. De plus, il est très enthousiaste et a envie de se lancer à fond dans cette nouvelle aventure. Il sait qu’Allegri a travaillé dur pour le ramener en Serie A et lui offrir une vitrine majeure avant la Coupe du monde.» Sans même avoir joué, le Duc a déjà conquis tout le monde.