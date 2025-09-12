Vidéo : le premier but de Benjamin Pavard avec l’OM !

Il n’aura pas fallu longtemps à Benjamin Pavard pour marquer les esprits au Vélodrome. Titulaire d’entrée avec l’OM pour la réception du FC Lorient, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, l’international français n’a eu besoin que de 20 minutes pour inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Un départ rêvé pour l’ancien du Bayern Munich et de l’Inter Milan.

Sur un corner bien frappé de Mason Greenwood, qui avait déjà ouvert le score en début de partie, Benjamin Pavard était trouvé au point de penalty et pouvait lâcher un coup de casque puissant pour tromper Yvon Mvogo et faire le break pour son nouveau club. De quoi lancer idéalement son aventure phocéenne et faire souffler Roberto De Zerbi.