Renan Lodi met un terme à son contrat avec Al-Hilal

Par André Martins
Renan Lodi à Al-Hilal @Maxppp

Un an et demi après avoir rejoint Al-Hilal en provenance de l’Olympique de Marseille pour 23 millions d’euros, Renan Lodi aurait résilié unilatéralement son contrat avec le club saoudien. Après 56 matchs sous le maillot de la formation bleu et blanche, pour 4 buts et 11 passes décisives, l’arrière gauche brésilien aurait communiqué sa décision via son représentant légal, alors qu’il retournait dans son pays natal. Cette saison, l’international auriverde (19 sélections) n’a pas encore disputé la moindre minute avec Al-Hilal en match officiel.

نادي الهلال السعودي
📄 #الهلال يوضّح مستجدات فسخ عقد "لودي"
Voir sur X

«Le directeur de la communication du club d’Al-Hilal, M. Hicham Al-Kathiri, a clarifié les derniers développements concernant le joueur brésilien Renan Lodi, membre de l’équipe première de football du club. Il a indiqué que le joueur a quitté le pays hier soir pour rejoindre le Brésil, et qu’après son départ, le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat en cours avec Al-Hilal. M. Al-Kathiri a souligné que la direction du club n’hésitera pas à entreprendre toutes les démarches juridiques nécessaires pour préserver les droits du club, conformément aux réglementations en vigueur. Il a également affirmé que tous les développements relatifs à cette affaire seront communiqués, dans un souci de transparence envers les supporters d’Al-Hilal», peut-on lire dans le communiqué d’Al-Hilal.

