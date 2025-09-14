PSG - Lens : les compositions probables

Le PSG veut enchaîner. Auteur d’un début de saison parfait avec trois victoires en autant de rencontres, le club de la capitale accueille le RC Lens, ce dimanche, au Parc des Princes. Pour cette affiche, Luis Enrique devra toutefois composer sans plusieurs cadres. Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés, sont, en effet, indisponibles pour plusieurs semaines.

En l’absence des deux internationaux français, l’animation offensive devrait donc reposer sur Bradley Barcola, auteur d’un bon début de saison, mais aussi sur Khvicha Kvaratskhelia, bien intégré dans le système parisien. En pointe, Gonçalo Ramos semble tenir la corde. Côté organisation, le PSG, qui affrontera l’Atalanta mercredi prochain, devrait rester fidèle à son 4-3-3, avec Fabian Ruiz, Kang-In Lee et Vitinha pour dicter le tempo au milieu.

Le PSG avec Barcola, Beraldo et Zaïre-Emery

En défense, Beraldo sera associé à Zabarnyi, avec Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sur les côtés. Chevalier est lui logiquement attendu dans les buts. Battu à domicile lors de la première journée par Lyon, le RC Lens s’est, de son côté, parfaitement relancé avec deux victoires consécutives. Les hommes de Pierre Sage entendent bien poser des problèmes au PSG avec leur dispositif habituel à trois centraux et des pistons très actifs. Malgré quelques absences, la défense artésienne devrait s’appuyer sur Gradit, Baidoo et Sarr. Risser gardera les cages.

Au milieu, Udol et Aguilar devraient occuper les couloirs, avec Sangaré et Thomasson dans l’axe. Devant, le trio offensif pourrait voir Florian Thauvin accompagner Wesley Saïd et Odsonne Édouard, sauf surprise de dernière minute. Entre un PSG en quête de constance et un Lens toujours aussi intense dans la récupération et les transitions rapides, cette affiche promet quoi qu’il en soit d’être animée.