Vidéo : les réseaux sociaux s’embrasent après la défaite polémique de l’OM

L’OM s’est de nouveau incliné en Ligue des Champions ce mercredi soir contre l’Atalanta Bergame (0-1), une défaite qui s’est dessinée en toute fin de rencontre sur une scène invraisemblable. Les Olympiens pensaient obtenir un pénalty sur une main italienne, et finalement Samardzic a marqué sur la contre-attaque d’une frappe somptueuse. Un scénario dingue qui a fait réagir les réseaux sociaux.