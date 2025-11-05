Menu Rechercher
Commenter 49
Ligue des Champions

Vidéo : les réseaux sociaux s’embrasent après la défaite polémique de l’OM

Par Jules Kutos-Bertin
Marseille 0-1 Atalanta

L’OM s’est de nouveau incliné en Ligue des Champions ce mercredi soir contre l’Atalanta Bergame (0-1), une défaite qui s’est dessinée en toute fin de rencontre sur une scène invraisemblable. Les Olympiens pensaient obtenir un pénalty sur une main italienne, et finalement Samardzic a marqué sur la contre-attaque d’une frappe somptueuse. Un scénario dingue qui a fait réagir les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (49)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Atalanta
Gerónimo Rulli
Lazar Samardžić

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Atalanta Logo Atalanta
Gerónimo Rulli Gerónimo Rulli
Lazar Samardžić Lazar Samardžić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier