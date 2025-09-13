Menu Rechercher
Serie A

Les frères Thuram entrent dans l’histoire de la Serie A

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marcus Thuram, avec l'Inter Milan. @Maxppp
Juventus 4-3 Inter Milan

Marcus et Khephren Thuram ont inscrit chacun un but lors du Derby d’Ialia complètement fou entre la Juventus et l’Inter ce samedi (4-3), marquant un événement rare en Serie A : c’est seulement la troisième fois dans l’histoire du championnat italien que deux frères trouvent le chemin des filets lors de la même rencontre. Les Thuram rejoignent ainsi une liste très exclusive de fratries ayant réussi cet exploit.

Auparavant, seuls Istvan et Ferenc Nyers l’avaient fait pour l’Inter face à la Lazio en 1949, puis Lorenzo et Roberto Insigne pour Benevento contre Naples en 2020. Ce record souligne non seulement le talent familial, mais aussi la rareté de ce type de performance dans l’histoire du football italien. Voilà qui doit rendre fier Papa Lilian Thuram, qui était d’ailleurs présent à l’Allianz Stadium ce soir.

