Monaco : Adi Hütter encense le jeune Aladji Bamba

Après la victoire de l’AS Monaco face à Auxerre (2-1), Adi Hütter a salué la prestation de son jeune milieu Aladji Bamba, titularisé à seulement 19 ans. Fier du travail de l’Académie, l’entraîneur monégasque a souligné le talent et la maturité du joueur, tout en expliquant sa volonté de gérer la fatigue de l’effectif pour éviter les erreurs de la saison passée.

«Je suis content du résultat. C’était un match difficile. Félicitations à Auxerre. Ils ont même eu un joueur exclu. On a fait les choses pour gagner. On est content du match et des 3 points. Les changements dans le 11 ? Oui on veut gérer et ne pas faire les mêmes choses que l’année dernière. On doit faire attention à la gestion de la fatigue. On a changé la défense. Je suis très content des débuts de Aladji Bamba. Il a 18 ans. Il a beaucoup de talent et je suis fier de l’Académie. Je suis très content du but de Ilenikhena. C’est comme ça qu’on veut agir. C’est notre football. On est qualifié pour la Ligue des champions. C’est mon style de jeu. C’est ce que j’ai dans la tête. Auxerre a joué avec ses cartes. On leur a donné trop d’occasions, on a eu de la chance en première mi-temps. A la fin, on marque. On est content d’avoir gagné.»