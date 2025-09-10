Prono
Match Auxerre - Monaco en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 13 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Monaco.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Auxerre Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Monaco ?
Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 4-4-1-1 : T. De Percin, G. Mensah, F. Oppegård, T. Siwe, M. Senaya, L. Sinayoko, K. Danois, E. Owusu, J. Casimir, D. Loader, S. Mara.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : P. Köhn, K. Ouattara, M. Salisu, T. Kehrer, Vanderson, D. Zakaria, A. Bamba, T. Minamino, M. Biereth, M. Akliouche, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Auxerre Monaco ?
Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Auxerre Monaco ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Monaco ?
Un seul but a été inscrit pour Monaco par T. Minamino 45+2'.