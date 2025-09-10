Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 4e journée
Auxerre
0 - 1
MT : 0-1
47'
Monaco
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
45+2'
0 - 1
T. Minamino
Classement live 3 Monaco 9 15 Auxerre 3
Possession 75% Monaco Auxerre
Tirs 6 5 6 1 1 7
Compositions Auxerre 4-4-1-1 Monaco 4-2-3-1
Stats joueurs

Fautes subies
#1 Logo Monaco Mohammed Salisu 2 #2 Logo Monaco Aladji Bamba 2 #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/3 0% #2 Logo AJ Auxerre Danny Loader 0/2 0% #3 Logo Monaco Thilo Kehrer 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Monaco Mika Biereth 4 #2 Logo AJ Auxerre Kévin Danois 3 #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Mohammed Salisu 5/6 83% #2 Logo Monaco Aladji Bamba 9/11 82% #3 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Gideon Mensah 4 #2 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 2 #3 Logo AJ Auxerre Marvin Senaya 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Aladji Bamba 3/3 100% #2 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 3/4 75% #3 Logo AJ Auxerre Danny Loader 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/8 0% #2 Logo Monaco Mika Biereth 0/6 0% #3 Logo Monaco Thilo Kehrer 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/2 0% #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 2/8 25%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 55/58 95% #2 Logo Monaco Aladji Bamba 54/57 95% #3 Logo Monaco Vanderson 32/34 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 4

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
6% 27% 67%
Série en cours
D
D
V
D
D
V
D
V
D
N
Rencontres précédentes
31% 8 Victoires 35% 9 Nuls 35% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Oussama El Azzouzi Oussama El Azzouzi Blessure à la tête Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Donovan Léon Donovan Léon Carton rouge
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Match Auxerre - Monaco en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 13 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Monaco. Ce match aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Monaco.

Arbitres

Romain Lissorgue arbitre principal
0
3.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Julien Garrigues arbitre assistant
Valentin Giorgetti quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de l'Abbé Deschamps Auxerre
Stade de l'Abbé Deschamps
  • Année de construction : 1918
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17897
  • Affluence moyenne : 9350
  • Affluence maximum : 20005
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 13 septembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code AJA-ASM
Zone France
Équipe à domicile Auxerre
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Auxerre Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Monaco ?

Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 4-4-1-1 : T. De Percin, G. Mensah, F. Oppegård, T. Siwe, M. Senaya, L. Sinayoko, K. Danois, E. Owusu, J. Casimir, D. Loader, S. Mara.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : P. Köhn, K. Ouattara, M. Salisu, T. Kehrer, Vanderson, D. Zakaria, A. Bamba, T. Minamino, M. Biereth, M. Akliouche, F. Balogun.

Qui arbitre le match Auxerre Monaco ?

Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Auxerre Monaco ?

Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.

Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Monaco ?

Un seul but a été inscrit pour Monaco par T. Minamino 45+2'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
