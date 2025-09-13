Monaco : Hütter donne des nouvelles de Fati et Pogba

Au micro de Ligue 1+ après la victoire contre Auxerre (2-1) et avant le déplacement à Bruges, l’entraîneur monégasque Adi Hütter a donné des nouvelles rassurantes d’Ansu Fati et de Paul Pogba. Il a confirmé que l’ailier espagnol serait présent dans le groupe, tout en soulignant le travail effectué pour reconstruire son physique. Concernant Pogba, encore en phase de reprise, le coach a insisté sur la qualité et la profondeur de son effectif, renforcé par l’arrivée de joueurs expérimentés comme Eric Dier et le champion du monde français.