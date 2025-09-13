Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Monaco : Hütter donne des nouvelles de Fati et Pogba

Par Valentin Feuillette
Adi Hütter @Maxppp
Auxerre 1-2 Monaco

Au micro de Ligue 1+ après la victoire contre Auxerre (2-1) et avant le déplacement à Bruges, l’entraîneur monégasque Adi Hütter a donné des nouvelles rassurantes d’Ansu Fati et de Paul Pogba. Il a confirmé que l’ailier espagnol serait présent dans le groupe, tout en soulignant le travail effectué pour reconstruire son physique. Concernant Pogba, encore en phase de reprise, le coach a insisté sur la qualité et la profondeur de son effectif, renforcé par l’arrivée de joueurs expérimentés comme Eric Dier et le champion du monde français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Ansu Fati
Paul Pogba
Adi Hütter

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Ansu Fati Ansu Fati
Paul Pogba Paul Pogba
Adi Hütter Adi Hütter
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier