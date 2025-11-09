Le coup de gueule fracassant du DG de l’AS Monaco sur l’arbitrage français !

Terrible soirée pour l’AS Monaco. Opposés à Lens sur la pelouse du Stade Louis II, et déjà handicapés par une vague de blessures conséquente, les hommes de Pocognoli se sont inclinés 4-1 dans un match marqué par la polémique. Si Balogun avait égalisé à la 37e pour les Asémistes après l’ouverture du score d’Edouard à la 21e, les choses se sont très vite corsées…

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lens 25 12 +10 8 1 3 21 11 6 Monaco 20 12 +3 6 2 4 24 21

D’abord, avec l’expulsion du buteur américain avant la pause, suite à une action où il marche sur le pied de Mamadou Sangaré. Réduits à dix, les Monégasques ont encaissé un deuxième but juste avant la mi-temps, et les Sang-et-Or ont déroulé en deuxième période, avec un penalty manqué par Ansu Fati notamment. Après la rencontre, Sébastien Pocognoli avait recadré ses joueurs, n’évoquant pas vraiment le sujet de l’arbitrage. En revanche, le directeur général du club du Rocher, Thiago Scuro, n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

Scuro s’est lâché

« Je n’aime pas trop parler de l’arbitrage mais parfois, c’est nécessaire malheureusement. Pour moi, ce n’est pas acceptable de voir qu’il y a carton rouge sur cette action. Il y a eu des situations similaires durant le match sans qu’il n’y ait rien. On ne comprend pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu sur cette situation. 'Balo’ touche d’abord le ballon, pour moi ça n’aurait pas dû être carton rouge. Et l’exclusion a eu une grande influence sur le match. Il y a beaucoup d’erreurs d’arbitrage en championnat. On ne parle que des erreurs sur le terrain sans évoquer l’organisation derrière les arbitres, qui les coache, qui les guide. Ça ne va pas progresser, cela reste en surface des choses, on continue à parler des erreurs chaque semaine, ce qui n’est pas bon pour la Ligue et pour le football français », a d’abord lancé le DG monégasque, assez discret médiatiquement habituellement.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas si c’est un problème français. Mais ce n’est pas bon. On ne parle pas seulement de Monaco. On suit le championnat chaque semaine, il se passe toujours quelque chose quelque part concernant l’arbitrage, une décision controversée qui devient le sujet de la semaine. Au lieu de parler des joueurs, des matchs de qualité, on parle d’arbitrage. Ce n’est jamais positif », a conclu le Brésilien. Nul doute que bon nombre des acteurs du foot français seront d’accord avec lui, tant les polémiques sont nombreuses à chaque journée…