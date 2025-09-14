Auxerre-Monaco : Aleksandr Golovin était absent à cause d’une gêne musculaire

Forfait de dernière minute en raison d’une gêne musculaire non précisée, Aleksandr Golovin n’a pas participé au déplacement victorieux de Monaco à Auxerre (2-1) ce samedi. De retour de sélection russe, le milieu offensif devait initialement être titularisé, mais a finalement été laissé au repos par précaution, comme l’a indiqué son entraîneur Adi Hütter après la rencontre.

«C’est surtout par précaution, a expliqué l’entraîneur de l’ASM. Il a ressenti une douleur vendredi. On ne voulait pas prendre de risque. C’est pour ça qu’on ne voulait pas qu’il fasse le voyage, surtout avant le match de jeudi en Ligue des champions (à Bruges)», a précisé le technicien autrichien en conférence de presse. Malgré l’absence du Russe, les Monégasques sont repartis de l’Abbé-Deschamps avec les trois points et pointent désormais à la troisième place.